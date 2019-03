De Nederlandse Sportraad heeft de overheid in een open brief gevraagd de komst van de Formule 1 naar Zandvoort, het circuit waar prins Bernhard mede-eigenaar van is, te ondersteunen. Er is dringend geld nodig om de organisatie van een grand prix te kunnen binnenhalen.

Mogelijke investeerders twijfelen volgens de Sportraad aan de haalbaarheid van de zogeheten businesscase, omdat de overheid niet wil meebetalen. Zandvoort had om een jaarlijkse overheidsbijdrage van 5 miljoen euro gevraagd, maar minister Bruno Bruins van Sport liet vorige maand weten geen geld te willen steken in een commercieel evenement.

Aan Bernhard en zijn collega’s is het de taak om voor het einde van deze maand een bedrag van 30 tot 40 miljoen euro bij elkaar te krijgen.

Een terugkeer van de Formule 1 naar het circuit Zandvoort is uiteindelijk goed voor “de hele bv Nederland”, zei Bernhard in november. “Er is natuurlijk veel additionele omzet wat het met zich meebrengt. Mega-marketingwaarde, zo’n internationale exposure.”