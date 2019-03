De politie van Bremen heeft gewaarschuwd voor verkeersoverlast in de binnenstad. Dit vanwege het Nederlandse koninklijk bezoek woensdag aan de Vrije Hanzestad. Met name rond de Markt, waar het koningspaar voor een lunch wordt ontvangen in het historische Rathaus, zijn tijdelijke wegversperringen te verwachten, zo meldde dinsdag de Weser Kurier.

‘Am Markt’ is meteen ook de beste plek om de bezoekers uit het nabije buurland te zien, aldus de lokale krant. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima maken er namelijk ook een korte wandeling onder begeleiding van burgemeester, tevens senaatspresident, Carsten Sieling. Er wordt stilgestaan bij het in 1404 opgerichte standbeeld van ‘Der Roland’, het symbool van de vrijheid van Bremen, de kleinste Duits bondsstaat.

Daarna bekijken koning en koningin zoals alle bezoekers van Bremen het beeld van de ‘Bremer Stadsmusikanten’, vier dieren uit een in 1819 opgetekend sprookje van de gebroeders Grimm. Vervolgens gaat het richting Handelskammer, de kamer van koophandel, die niet geheel toevallig recht tegenover het stadhuis ligt.

De drukte in het centrum van Bremen is dan snel voorbij want het eendaagse werkbezoek wordt voortgezet in Bremerhaven.