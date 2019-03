Kroonprins Frederik van Denemarken en zijn vrouw kroonprinses Mary gaan binnenkort naar Zuid-Korea. Ze brengen tussen 20 en 22 mei een driedaags bezoek aan het Aziatische land, zo heeft het Deens hof dinsdag bekendgemaakt.

In het kielzog van Frederik en Mary reist een grote handelsdelegatie mee. Ook is er vanuit het kroonprinselijk paar aandacht voor cultuur. Het bezoek staat bovendien in het teken van zestig jaar diplomatieke betrekkingen tussen Denemarken en Zuid-Korea.

Het is de tweede keer dat Frederik en Mary samen naar Zuid-Korea gaan. De laatste keer was in 2012. Vorig jaar was kroonprins Frederik nog wel alleen naar Korea afgereisd, toen in verband met de Olympische Spelen. Dit bezoek moest hij echter voortijdig afbreken omdat zijn vader prins Henrik op sterven lag.