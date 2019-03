Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse handel heeft dinsdagavond in de Handelskammer van Bremen alvast een voorschot genomen op het koninklijk werkbezoek aan de Vrije Hanzestad. De grote handelsmissie die onder haar leiding naar Bremen is afgereisd ging met Duitse partners aan tafel om tijdens het eten de banden aan te halen of juist de eerste contacten te leggen.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn in 2013 begonnen aan een reeks werkbezoeken aan Duitsland, waarbij telkens een andere bondsstaat wordt aangedaan. Bremen is de eerste van dit jaar. In mei volgen Mecklenburg-Voorpommeren en Brandenburg, waarna van de zestien ‘Länder’ alleen Berlijn nog overblijft.

In het kielzog van het koningspaar gaan ook steeds handelsmissies naar dezelfde deelstaten om te profiteren van het feit dat het koninklijk bezoek, zoals minister Kaag dinsdagavond zei, “deuren opent”. Buurland Duitsland is ook de grootste handelspartner van Nederland, hetgeen het versterken, verdiepen en verbreden van de banden belangrijk maakt.

Coöperatie

In Bremen liggen de accenten op ruimtevaart, windenergie en pool-en marienonderzoek. “Coöperatie in plaats van concurrentie”, meende voorzitter Janina Marahrens-Hashagen van de Hanselskammer. Ze wees erop dat maar liefst 340 bedrijven al zaken doen met Nederland, maar dat er ruimte is voor groei.

Het koningspaar wordt woensdagochtend in Bremen verwacht. Het bezoek begint dan bij Airbus Defence & Space, vlakbij het vliegveld.