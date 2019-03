Koning Felipe van Spanje heeft dinsdag een bezoek gebracht aan de Spaanse defensiestaf in Madrid. De koning werd bij zijn aankomst ontvangen door de commandant der strijdkrachten, legergeneraal Fernando Alejandre Martínez.

Als staatshoofd staat Felipe VI aan het hoofd van de strijdkrachten, zijn eigen rang is sinds hij koning is kapitein-generaal.

Felipe nam na de ceremoniële ontvangst deel aan een videoconferentie. Tijdens de videoconferentie werd contact gezocht met de Spaanse troepen in Irak, de internationale antipiratenbrigade Atalanta voor de kust van Somalië en Djibouti, de troepen in Mali en die in Letland.