Koningin Máxima is dinsdagochtend aangekomen in Amersfoort, waar ze een korte toespraak houdt ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Qredits Microfinanciering Nederland.

Máxima, die net terug is van de wintersportweek in Lech, spreekt in Amersfoort als lid van het Nederlands Comité voor Financiering en Ondernemerschap. In De Rijtuigenloods in Amersfoort, de stad waar ze volgende maand Koningsdag viert, gaat ze in gesprek met ondernemers over het belang van alternatieve financiering. Ook staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken is bij het jubileumsymposium aanwezig.

Kredietorganisatie Qredits heeft in de afgelopen tien jaar aan 15.000 ondernemers een zakelijke lening verstrekt. Het gaat in totaal om 300 miljoen euro. Daarnaast helpt de non-profit organisatie startende ondernemers bij het opzetten en doorgroeien van hun bedrijf met ondernemerscoaches.