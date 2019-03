Prinses Mabel heeft via Twitter haar dank uitgesproken voor de 370 miljoen die de Postcodeloterij deze week aan goede doelen heeft gegeven. “Het was indrukwekkend te zien hoeveel fantastische organisaties en belangrijke projecten gisteravond steun kregen van de @PostcodeLoterij om de wereld beter, meer duurzaam en rechtvaardiger te maken. Dank aan iedereen in Nederland die meespeelt en dit mogelijk maakt! #GoedGeldGala.”

Maandag werden tijdens het Goed Geld Gala in Carré de bedragen bekendgemaakt. Het grootste deel van het geld betreft vaste jaarlijkse bijdragen aan goede doelen, daarnaast worden er extra schenkingen gedaan.

Organisaties die werken aan het tegengaan van klimaatverandering en natuur beschermen en herstellen, krijgen dit jaar ruim 51 miljoen euro extra. Zo krijgen het Wereld Natuur Fonds en Greenpeace elk 2 miljoen euro extra om het bedreigde Amazonegebied in Brazilië te beschermen. Extra bijdragen zijn er ook voor onder meer de Vogelbescherming Nederland en de Waddenvereniging.

De Postcode Loterij heeft sinds 1989 ruim 5,8 miljard euro geschonken aan honderden goede doelen en maatschappelijke initiatieven. Mabel zet zich al geruime tijd in voor goede doelen. Zo steunt zij Girls Not Brides, een organisatie die zich inzet voor het tegengaan van kinderhuwelijken.