Koningin Máxima heeft dinsdag op het jubileumcongres van Qredits inspirerende verhalen van ondernemers gehoord die hun bedrijf konden starten dankzij een microkrediet. Sahar en Mo waren de eersten die de koningin mochten vertellen hoe het gaat met hun ambachtelijke bakkerij die ze drie maanden geleden met een lening van Qredits begonnen.

Sahar uit Afghanistan en Mo uit Iran zijn samen een bakkerij begonnen in Dordrecht. “In december begonnen we met onze ambachtelijke bakkerij. We maken elke dag vers brood vanaf vier uur in de ochtend. Het is hard werken, tot acht uur in de avond. Het is mooi werk, echt perfect”, vertelt Mo, die in 2011 naar Nederland kwam als vluchteling.

Sahar noemt het gesprek met de koningin fantastisch. “Dit gebeurt maar een keer in je leven”, zegt ze. Mo vertelde de koningin over de grote support die ze als starters krijgen van Qredits, die werkt met ondernemerscoaches. Support is heel belangrijk, vindt Mo.

Zilversmid

Goud- en zilversmid Johan van Bakel kreeg ook de kans zijn verhaal met de koningin te delen. Negen jaar geleden begon hij zijn goud- en zilversmederij in Aarle-Rixtel in de buurt van Helmond, met hulp van Qredits. “Het is wel bijzonder om dit aan de koningin te mogen vertellen, dat mag je niet iedere dag doen. Het is leuk om daarvoor uitgekozen te worden”, zegt Johan. “Het is goed elkaars verhalen te delen. Van elkaar kun je leren.”

De ondernemers zijn blij met Qredits, vertelden ze de nieuwsgierige koningin die zich al jaren inzet voor microkredieten. Van Bakel: “Banken doen moeilijk. Of je vraagt te veel of te weinig. Ik had maar een kleine financiering nodig en was niet interessant voor de bank. Maar toch had ik het nodig om de aankoop te kunnen maken. Over twee maanden heb ik alles afgelost en ben ik onafhankelijk.”

Johan is Máxima dankbaar. “Door haar kwam ik bij Qredits terecht. Door haar ben ik waar ik nu ben.”