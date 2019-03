Koningin Máxima pleit voor meer vrouwelijke ondernemers die voor een zakelijke lening aankloppen bij Qredits Microfinanciering Nederland. Ze hield haar pleidooi dinsdag op het jubileumsymposium van de kredietorganisatie die tien jaar bestaat.

Máxima was tien jaar geleden nauw bij betrokken bij de oprichting van Qredits. “Zonder uw visie en vasthoudendheid was Qredits er niet geweest”, zei algemeen directeur Elwin Groeneveld.

Máxima hoopt dat de organisatie in de toekomst meer vrouwelijke ondernemers aan een startkrediet kan helpen. Ze constateerde dat slechts een derde van de klanten van Qredits man vrouw is. “Dat correspondeert niet geheel met de verdeling van talenten in ons land.” Ze denkt dat vrouwen meer moeite hebben met het krijgen van financiering voor hun ondernemersplan. Misschien hebben vrouwen niet altijd de juiste netwerken, opperde de vorstin. “Of zijn het vooral mannen die de kredieten verstrekken, het is vast geen onwil.”

Ze hoopt dat Qredits meer vrouwen kan helpen met een microkrediet, zodat ze de weg naar het ondernemerschap kunnen vinden. “Dat is goed voor zichzelf en hun families en voor ons allemaal.”

Máxima zag hoe de kredietorganisatie in tien jaar groeide en de oversteek maakte naar de Caribische eilanden. “Het gaat om veel meer dan geld alleen. Het gaat om zelfvertrouwen, om grip op je leven, om zelfvertrouwen en trots. Om een betere toekomst voor jezelf te realiseren. En soms gaat het nog verder, dan profiteert een hele gemeenschap. Dat heb ik gezien op Sint-Maarten na de orkaan Irma. Ik sprak er een onderneemster van wie de kapsalon was verwoest. Maar met een kleine lening kon ze haar leven weer oppakken.”