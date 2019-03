De rondreis van het Nederlandse koningspaar langs de zestien Duitse deelstaten zit er bijna op. Met Bremen bezochten koning Willem-Alexander en koningin Máxima woensdag de dertiende bondsstaat.

De verwachting is dat de reeks volgend jaar wordt afgerond. In mei volgen nog bezoeken aan Mecklenburg- Voorpommeren en Brandenburg en dan rest alleen de hoofdstad én deelstaat Berlijn. Mogelijk dat een visite aan Berlijn wordt opgenomen in een staatsbezoek aan Duitsland, als kroon op de in 2013 begonnen unieke kennismaking met alle Bundesländer.

De Duitse deelstaten hebben het initiatief zeer gewaardeerd. Bremen bijvoorbeeld had al decennia geen koninklijk bezoek gehad. Koningin Juliana was in 1954 een keer op het station geweest en haar moeder koningin Wilhelmina in 1900, maar veel verder waren ook de Oranjes niet gekomen.

Geslaagd

Dat de naaste buur nu een hele dag uittrok om de goede relaties te bestendigen, werd geprezen. Al was de publieke reactie in vergelijking met meer zuidelijke deelstaten vrij lauw, geheel in lijn met de afstandelijke nuchterheid van de inwoners van de Hanzestad.

De koning is er bij zijn werkbezoeken aan de afzonderlijke staten in geslaagd niet alleen zelf een completer beeld te krijgen van het belangrijkste buurland en de grootste handelspartner, maar ook om Nederland in alle uithoeken van Duitsland onder de aandacht te brengen. Tegelijkertijd heeft hij voor veel Nederlandse bedrijven deuren geopend die anders misschien gesloten waren gebleven.

Franje

De dynamiek van een koninklijk bezoek brengt nu eenmaal makkelijker mensen – en bedrijven – bij elkaar door middel van handelsdiners en seminars, dan zonder het kroontje het geval zou zijn. Maar na de franje van Oranje moeten bedrijven en instellingen wel zelf aan de slag om samenwerking met Duitse partners te doen slagen.

Willem-Alexander heeft vorig jaar al aangegeven de focus op Duitsland niet te willen verliezen, al zag hij niet meteen een vervolgreeks in gelijke vorm.