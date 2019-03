Koningin Máxima draagt Taminiau in Bremen

Koningin Máxima draagt woensdag tijdens het werkbezoek van het koningspaar aan Bremen een cape met japon van de Nederlandse ontwerper Jan Taminiau. Ze droeg het ensemble eerder tijdens de viering van Koningsdag in Tilburg in 2017 en tijdens het werkbezoek aan China in februari vorig jaar.

Het ensemble dat Máxima woensdag in de Vrije Hanzestad draagt werd na Koningsdag tentoongesteld door het TextielMuseum in de expositie ‘Oranje Boven! | Koninklijk Textiel’.

Voor de cape koos Taminiau voor een donkerblauwe chenille met een rauwe, wollige en matte uitstraling, die in contrast staat met de overloop naar een glanskatoen in oker, met een glanzende en gladdere textuur, specificeerde het TextielMuseum destijds.

De donkerblauwe jurk is gemaakt van een combinatie van zijden crêpe Georgette en organza. In een degradé om het lichaam heen zijn donkerblauwe en okerkleurige gesmokte ribbanden, smalle metalen kettingen en kristallen geborduurd.

Bremen is de dertiende deelstaat van Duitsland die koning Willem-Alexander en koningin Máxima bezoeken. In mei volgen bezoeken aan Mecklenburg-Voorpommeren en Brandenburg.