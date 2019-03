Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben na de lunch in het Rathaus van Bremen een korte wandeling gemaakt over de Markt, waaraan het eeuwenoude gebouw in het hart van de Duitse Hanzestad is gelegen.

Bijzondere aandacht ging daarbij uit naar het beeld van de zogenoemde Bremer Stadsmuzikanten. Dat zijn vier dieren die voorkomen in een in 1819 door de gebroeders Grimm opgetekend sprookje. Onder leiding van een ezel gingen de uitgerangeerde dieren op weg naar Bremen om daar met muziek de kost te verdienen. Ze kwamen echter nooit aan omdat ze onderweg met enige sluwheid een andere bestemming vonden.

Niettemin zijn de ezel, de jachthond, de kat en de haan bekend geworden als de ‘Stadsmuzikanten’ met sinds 1951 een beeld dat elke bezoeker van de stad even bekijkt of aanraakt. Dat gold dus ook voor het koningspaar, dat op de Markt ook het uit 1404 daterende standbeeld van ‘Der Roland’ bewonderde.

Het in de kou wachtende publiek kreeg ook aandacht, en daarna werd het bezoek aan de stad Bremen zelf afgerond met een korte visite aan de Handelskammer. Daar werd – onvermijdelijk bij bezoeken in Duitsland – het gouden boek getekend, en kregen koning en koningin ook enkele archiefstukken te zien. Daarna ging het gezelschap naar het zestig kilometer noordelijker gelegen Bremerhaven.