Koning Filip en koningin Mathilde brengen nog deze maand een staatsbezoek aan Zuid-Korea. Het Belgische koningspaar is van 24 tot 28 maart in het Aziatische land, meldt het hof in België.

Filip en Mathilde zijn uitgenodigd door president Moon Jae-in. In hun kielzog reizen vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders en de minister-presidenten van de Gemeenschappen en Gewesten mee. Op het programma staan verschillende bezoeken en activiteiten in Seoul.

Bijna twee jaar geleden was Filips zus prinses Astrid nog op bezoek bij Moon Jae-in naar aanleiding van een economische missie.

Dinsdag werd bekend dat Zuid-Korea later dit voorjaar meer koninklijk bezoek krijgt. Kroonprins Frederik van Denemarken en zijn vrouw kroonprinses Mary gaan over twee maanden het land voor een driedaagse reis.