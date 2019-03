Prins Harry heeft woensdag een bezoek gebracht aan de zogenoemde ‘WE Day’ in het Wembley-stadion in Londen. Voor dat initiatief waren duizenden jongeren samengekomen die in hun gemeenschap op eigen wijze een verschil hadden gemaakt. Harry kreeg daarbij bezoek van een verrassende gast, zo melden verschillende Britse media. Zijn vrouw Meghan betrad onaangekondigd het podium.

Ten overstaan van 12.000 toehoorders zei Harry dat de wereld soms uitdagend kan zijn, maar dat het de rol van de verzamelde jongeren is om positiviteit te brengen. “Iedere dag worden jullie ondergedompeld in een overaanbod aan reclame, mainstream media, sociale media. In vergelijkingen, leugens en het manipuleren van positieve gedachten. Maar jullie laten je niet kisten.”

Daarna vertelde de prins dat Meghan hem geregeld haar favoriete quote van Martin Luther King Jr. meedeelde. Daarop betrad Meghan tot genoegen van het publiek het podium.