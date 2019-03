‘De koningin ruikt echt lekker’. De lezers van de Nordsee Zeitung uit Bremerhaven wordt donderdag geen enkel detail onthouden van het werkbezoek dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima een dag eerder aan de bondsstaat Bremen brachten.

De ‘onthulling’ kwam van de Duits-Nederlandse Mara Terpstra. Die had het geluk gehad om Máxima te omarmen bij haar aankomst in Bremerhaven, de satellietstad van Bremen. “Mag ik?”, had Terpstra netjes gevraagd, en het mocht. “Het voelde alsof ik de hoofdprijs in de loterij had gewonnen”, zei de 33-jarige die meteen haar familie in Nederland had gebeld.

In de krant, die twee volle pagina’s uittrekt om verslag te doen van het koninklijk bezoek, wordt de benaderbaarheid van het Nederlandse koningspaar geroemd. De Nordsee Zeitung had woensdag ook al flink uitgepakt voor de visite. Er was een extra voorpagina gemaakt met over de volle lengte een foto van Willem-Alexander en Máxima. En onder de Oranjefans die kou en regen trotseerden om in Bremerhaven de Nederlandse bezoekers te verwelkomen werden tulpen uitgereikt.

Enthousiasme

De regionale krant Delmenhorster Kreisblatt herinnert eraan dat Bremen nimmer onder vorstelijk bewind stond, maar dat het koninklijk bezoek toch voor enthousiasme zorgde. Niet echter bij de verslaggever die verontwaardigd bericht over het ‘hofpersoneel’ dat verslaggevers het werk belemmerde en fotografen op meer dan gepaste afstand hield. “Wie is hier eigenlijk de baas”, aldus de krant die ook kritiek heeft op het niet van tevoren verspreiden van de toespraak van de koning. “En dat terwijl hij zulke aardige dingen zegt over Bremen!”

De stadskrant van Bremen, de Weser Kurier, heeft naast bijna de hele voorpagina ook twee binnenpagina’s ingeruimd voor het koninklijk bliksembezoek. “Met geen land hebben we zulke nauwe relaties”, citeert de krant burgemeester Carsten Sieling. Veel aandacht is er ook voor de aansporing van de koning tot nauwe samenwerking, niet alleen met Bremen maar met heel Duitsland.

Dat bij de lunch in het Rathaus Riesling werd geschonken uit het trouwjaar van het koningspaar (2002) krijgt ook een vermelding, evenals de oranje gekleurde hoedjes van fans die door de wind in de rivier de Weser worden geblazen. Dat Willem-Alexander goed Duits spreekt, is eveneens waard te melden. De koningin houdt het bij Engels.