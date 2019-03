Prinses Irene loopt zondag mee met de grote klimaatmars in Amsterdam. Dat heeft zij donderdag bekendgemaakt in een filmpje dat Claudia de Breij via sociale media heeft verspreid.

In het korte filmpje kondigt Irene samen met De Breij aan het initiatief te steunen. “We gaan alletwee zondag de klimaatmars lopen”, zegt Irene. “Omdat ik vóór ben. En omdat ik trouw ben aan de aarde.”

De mars vindt zondagmiddag vanaf 13.00 uur plaats in Amsterdam. De tocht van bijna 3 kilometer om op te roepen tot een actiever klimaatbeleid in Nederland gaat van start op de Dam. De Breij en rapper Typhoon treden op. Daarnaast spreekt er een aantal jongeren dat twee weken terug de klimaatmars op het Malieveld organiseerde en is er een korte toespraak van wetenschapper Heleen de Coninck, die meeschreef aan het grote IPCC-klimaatrapport.

Ruim 56.000 mensen hebben via Facebook aangegeven het initiatief sowieso te steunen; zo’n 16.000 mensen zeggen ook daadwerkelijk naar de Dam te komen. Een groot aantal BN’ers heeft op sociale media gemeld het initiatief te steunen of zelfs mee te lopen, zoals Paul de Leeuw, Bert Visscher, Georgina Verbaan, Thekla Reuten, Dinand Woesthoff en Jim van der Zee.

Ook is een groot aantal fractieleiders van Tweede Kamer-partijen aanwezig, zoals Jesse Klaver, Lodewijk Asscher en Rob Jetten.