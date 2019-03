Prinses Margriet is op 14 maart bij de finales van de wereldkampioenschappen Para-cycling in Omnisportcentrum in Apeldoorn. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag bekend.

Margriet begint haar bezoek met een bijeenkomst van Grenzeloos actief. Dit samenwerkingsprogramma van onder meer het ministerie van Volksgezondheid en NOC*NSF zet zich in voor mensen met een beperking die in hun buurt willen sporten of bewegen. Margriet neemt het eerste exemplaar van het vernieuwde Magazine Grenzeloos actief 2.0 in ontvangst.

Hierna is de prinses aanwezig bij de finales van het WK Para-cycling. De deelnemers kunnen zich daar kwalificeren voor de Paralympische spelen van Tokio in 2020. Op de wereldkampioenschappen in Rio de Janeiro in 2018 veroverde de Nederlandse Para-cyclingselectie elf medailles, waaronder vijf keer goud.