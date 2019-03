Koningin Elizabeth (92) heeft donderdag voor het eerst een post op Instagram geplaatst. De Britse vorstin deed dat tijdens haar bezoek aan het Science Museum in Londen.

Elizabeth opende het nieuwe Smith Centre van het museum door met een druk op een schermknop een foto te delen op het Instagram-account van @theRoyalFamily. De foto toont een brief geschreven aan haar overgrootvader prins Albert in 1843.

Bij de foto schreef Elizabeth: “Vandaag, tijdens mijn bezoek aan het Science Museum, ontdekte ik een brief in het koninklijk archief, geschreven in 1843 aan mijn overgrootvader prins Albert. Charles Babbage, de eerste computerpionier ter wereld, ontwierp de ‘Difference Engine’, waarvan prins Albert in juli 1843 een prototype kon zien. In de brief vertelde Babbage aan koningin Victoria en prins Albert over zijn uitvinding de ‘Analytical Engine’ waarop de eerste computerprogramma’s werden gemaakt door Ada Lovelace, een dochter van Lord Byron.”

Inspiratiebron

Elizabeth liet verder weten dat het haar wel gepast leek om de Instagrampost te publiceren vanuit het Science Museum, dat ze “een pleitbezorger van technologie, innovatie en inspiratiebron voor de volgende generatie uitvinders” noemt. Ze ondertekende haar bericht vervolgens met Elizabeth R.

Het Instagram-account van The Royal Family werd in 2013 in het leven geroepen om mensen deelgenoot te maken van de handel en wandel van de Britse royals, de koningin en haar man prins Philip in het bijzonder. Het account heeft momenteel 4,5 miljoen volgers.

De koningin is al lang voorstander van digitale communicatiemiddelen. Zo verraste ze in 2014 iedereen door haar eerste tweet te versturen tijdens haar vorige bezoek aan het Science Museum. Met een soortgelijke actie lanceerde The Queen in 1997 de eerste Britse monarchie-website. Ze verstuurde haar eerste e-mail in 1976, tijdens een bezoek aan een militaire basis.