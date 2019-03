Koning Willem-Alexander heeft vrijdag in de Werkspoorkathedraal in Utrecht het startsein gegeven voor de Week voor de Gezonde Jeugd. Tijdens deze week vinden op scholen, verenigingen en in buurthuizen activiteiten plaats die een gezonde leefstijl stimuleren.

Een op de zeven Nederlandse kinderen kampt met serieus overgewicht. In zogenoemde achterstandswijken geldt dat zelfs voor één op de drie kinderen.

Uit onderzoek blijkt dat het zinvol is als sportclubs, scholen en gemeenten inzetten op een gezonde leefstijl, omdat jongeren op die manier leren dat gezond eten belangrijk is.