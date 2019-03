De Britse hertogin Meghan is vrijdag, op internationale vrouwendag, benoemd tot vicepresident van The Queen’s Commonwealth Trust. De trust van koningin Elizabeth brengt jonge wereldverbeteraars met elkaar in contact. De koningin is beschermvrouwe van de stichting, Meghans echtgenoot prins Harry is president.

De hertogin van Sussex zal zich in haar nieuwe functie met name inzetten voor ondersteuning van kwetsbare vrouwen en meisjes. In het kader van de internationale vrouwendag en de benoeming in haar nieuwe functie, is Meghan vrijdagmiddag aanwezig bij een paneldiscussie met vrouwelijke opinieleiders en activisten. Daar worden kwesties besproken waar vrouwen vandaag de dag nog tegenaan lopen.