Het Museum van Edinburgh heeft een aantal documenten gevonden die zouden zijn getekend door Maria Stuart.

De brieven werden in 1920 aan het museum geschonken maar waren in de archieven kwijtgeraakt. Recent werden zij weer gevonden, meldt de BBC.

Volgens experts bieden de brieven een “fascinerend inkijkje” in het commerciële leven in Edinburgh in de zestiende eeuw. “Het is onvoorstelbaar dat Mary deze brieven heeft doorgelezen voordat zij haar handtekening zette”, aldus een wetenschapper die verbonden is aan het museum. “We krijgen een hele andere kant te zien van Mary.”

De brieven zijn inmiddels online gezet. Het is de bedoeling dat zij ook in het museum tentoon worden gesteld. Maria Stuart was koningin van Schotland van 1542 tot 1567. Zij werd uiteindelijk gevangen gezet en geëxecuteerd.