In het Britse Koningshuis werd vrijdag flink stilgestaan bij Internationale Vrouwendag. Niet alleen werd Meghan benoemd tot vicepresident van The Queen’s Commonwealth Trust, dat kwetsbare vrouwen en meisjes ondersteunt, maar op Buckingham Palace werd ook een receptie gehouden.

Sophie, de gravin van Wessex, was de gastvrouw van de receptie. Bij het evenement waren vrouwen uit onder meer goede doelen, de VN en academici aanwezig. Er werd stilgestaan bij de inzet van vrouwen voor vrede in conflictgebieden en het voorkomen van seksueel geweld.

Sophie is zeer te spreken over het werk van de aanwezige dames. “Als iemand die heel sterk gelooft in de gelijkheid tussen mannen en vrouwen voel ik me zeer aangetrokken tot jullie missie en wil ik ik er alles aan doen om te zorgen voor meer aandacht voor jullie werk”, zei de vrouw van de Britse prins Edward in een toespraak. Sophie bedankt de vrouwen en belooft ze te helpen in hun strijd. “Terwijl jullie het werk voortzetten begint mijn werk en sta ik naast jullie in deze cruciale en belangrijke arena.”