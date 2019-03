Prinses Adrienne van Zweden viert zaterdag haar eerste verjaardag. Het Zweedse hof deelt via sociale media een foto van de dreumes, wat tot een stroom van felicitaties leidt. De foto is gemaakt door Adriennes moeder prinses Madeleine.

Prinses Adrienne is de jongste dochter van prinses Madeleine en haar man Chris O’Neill. Het gezin woont sinds afgelopen najaar in Miami in Florida, waar ze vanuit Londen naartoe zijn verhuisd.

Prinses Adrienne Josephine Alice is het derde kindje van Madeleine en Chris en het jongste zusje van prinses Leonore (5) en prins Nicolas (3). Adrienne werd op 9 maart 2018 geboren in het ziekenhuis van Danderyd, bij Stockholm. Ze werd op vrijdag 8 juni gedoopt in de paleiskapel van de koninklijke residentie Drottningholm, toen haar ouders precies vijf jaar getrouwd waren.

Adrienne is het zevende kleinkind van koning Carl Gustaf en koningin Silvia.