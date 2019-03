Haar hele volwassen leven al draagt prinses Beatrix diademen. Wel lijkt ze sinds haar abdicatie een voorkeur te hebben voor twee diademen. De meeste andere juwelen die ze tegenwoordig draagt zijn afkomstig uit haar privécollectie.

Tijdens haar huwelijk droeg prinses Beatrix het zogenoemde Württemberg-diadeem bezet met diamanten en parels van koningin Sophie, en de broche die laatstgenoemde al droeg op het beroemde portret door Franz Winterhalter. Blijkbaar had de prinses met deze juwelen een speciale band, de motieven van het diadeem werden zelfs verwerkt in de bruidsjapon.

Op de avond voor haar abdicatie droeg ze hetzelfde diadeem, voor het eerst weer met de druppelvormige parels die in de tussenliggende jaren altijd verwijderd werden. Tijdens haar inhuldiging droeg Beatrix eveneens een diadeem uit het bezit van koningin Sophie. Het zijn deze twee diademen die de prinses na haar abdicatie bij gelegenheden is blijven dragen.

Alle andere diademen staan tegenwoordig, als onderdeel van de onvervreemdbare collectie, in de eerste plaats ter beschikking van koningin Máxima. De meeste vorstenhuizen beschikken over twee juwelencollecties: de onvervreemdbare collectie en de privécollecties. Tot de eerste categorie behoren nationale huldeblijken en andere officiële geschenken en de juwelen die bijvoorbeeld via bruidsschatten zijn verkregen. Tot de tweede behoren de persoonlijke geschenken en eigen aankopen. Deze juwelen kunnen aan elkaar worden uitgeleend en door nalatenschap worden verkregen, maar ook worden verkocht.

Prinses Beatrix beschikt over een enorme privécollectie juwelen, die nog geregeld wordt aangevuld. Na haar abdicatie lijkt ze vooral hieruit juwelen te kiezen. In de eerste plaats is dat natuurlijk haar verlovingsring, een klassieke entourage-ring, bezet met briljantgeslepen diamanten, die ze nooit heeft afgedaan.

Ook de broche en oorknoppen, bezet met briljantgeslepen diamanten en grijze parels, die ze tijdens de bijzetting van prins Claus droeg, moeten emotioneel veel voor haar betekenen.

Dat geldt ook voor de art-decobroche die ze tijdens de herdenkingsdienst voor prins Friso in de Oude Kerk in Delft droeg. Ditzelfde juweel droeg ze tijdens de televisie-­aankondiging van haar abdicatie.

Tijdens de opening van de tentoonstelling Chapeaux! op Paleis Het Loo droeg prinses Beatrix een broche die geregeld wordt gesignaleerd en waarmee ze een speciale band heeft. Het juweel werd in 1962 door haarzelf ontworpen en uitgevoerd door de Haagse juwelier Steltman als geschenk naar aanleiding van de doop door de prinses van de motorsleepboot Zwarte Zee. De bloemvormige platina broche werd bezet met een ovale saffier en briljantgeslepen diamanten.

Nadat de prinses tijdens een werkbezoek het juweel kwijtraakte, liet zij een exacte kopie vervaardigen. Het verhaal gaat dat een klein meisje de broche vond en bewaarde. Pas een paar jaar later werd hij naar een politiebureau gebracht en aan de koningin teruggegeven. De saffier in de kopie werd toen vervangen door een robijn, zodat de vorstin uit twee modellen kan kiezen. Overigens draagt ze het exemplaar met de robijn slechts zeer sporadisch.

