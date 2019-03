De Britse prins Edward, de graaf van Wessex, viert zondag zijn 55e verjaardag. Van zijn moeder koningin Elizabeth heeft Edward er nog een titel bijgekregen: graaf van Forfar. Hij kan die titel gebruiken als hij in Schotland is, waar hij beschermheer is van onder meer het Edinburgh International Festival, de nationale jeugdorkesten en het Schotse badminton.

Het graafschap Forfar werd in 1661 opgericht, maar de titel stierf in 1715 uit. Forfar is de hoofdstad van het graafschap Angus in Schotland. De provinciestad heeft iets meer dan 14.000 inwoners en ligt het dichtst bij Glamis Castle, het huis van de graaf en gravin van Strathmore en Kinghorne. Het was het ouderlijk huis van Edwards oma Elizabeth, de ‘Queen Mother’ van Engeland.

De titel graaf van Forfar was in het verleden voorbehouden aan de familie Douglas. Archibald Douglas was van 1653 tot 1712 de eerste graaf van Forfar. Zijn zoon, ook een Archibald, werd de tweede graaf van Forfar. Hij kreeg de titel op twintigjarige leeftijd, maar stierf op jonge leeftijd.

Lijn der troonopvolging

Prins Edward werd op 10 maart 1964 geboren in Buckingham Palace. Sinds 2002 neemt hij koninklijke verplichtingen op zich. Drie jaar daarvoor, op 19 juni 1999, trouwde hij met Sophie Rhys-Jones. Bij het huwelijk kreeg het echtpaar de titels graaf en gravin van Wessex. Samen kregen Edward en Sophie twee kinderen, Louise en James.

Edward stond bij zijn geboorte nog derde in lijn der troonopvolging. Inmiddels is de jongste zoon van koningin Elizabeth en prins Philip gezakt naar de tiende plek op de lijst, onder meer door de geboorte van prins William en van diens kinderen prins George, prinses Charlotte en prins Louis.