Burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort heeft maandag een deel van het programma gepresenteerd van de festiviteiten op Koningsdag. De koninklijke familie viert dit jaar het feest in zijn gemeente mee. De Oranjes worden onder het motto ‘Wij, Amersfoort’ als in een boek vol verhalen meegenomen langs Amersfoort en de omliggende gemeenten, zo vertelde Bolsius.

Op de verschillende halteplaatsen staan verhalenvertellers. Die hebben een divers verhaal zei de burgemeester tijdens een persbijeenkomst in de Mariënhof, waar op 27 april de twee uur durende rondgang door Amersfoort begint. Er werden vierhonderd ideeën aangedragen voor het programma. Maar net als in voorgaande jaren was het schipperen met de ruimte en de tijd, omdat gezien het wandeltempo maar iets meer dan een kilometer kan worden afgelegd.

Er is ruimte voor Boogiewoogie Mondriaan, Lieve Vrouwen en een presentatie van alle 120 in de stad wonende nationaliteiten. Het koninklijk bezoek wordt muzikaal afgesloten op het Eemplein, maar Bolsius kon nog niet vertellen wie zouden optreden. De regiogemeenten presenteren zich met een noviteit, een pubachtige quiz. Burgemeester Melis van de Groep van Bunschoten hoopt dat ook de koninklijke familie daaraan zal deelnemen.

Johan van Oldenbarnevelt

Op het programma staat ook een ontmoeting van de Oranjes met ‘Johan van Oldenbarnevelt’, de raadspensionaris die 400 jaar geleden mede door toedoen van prins Maurits ter dood werd gebracht. Een verlate verzoening wilde Bolsius het niet noemen. “Het is aan de koninklijke familie hoe ze het invullen.”

Amersfoort heeft de kosten van Koningsdag op ruim een miljoen euro begroot. Bijdragen komen ook van de regiogemeenten en de provincie Utrecht, die nog wel de jaarrekening goedgekeurd moet krijgen om de geldstroom op gang te houden.