Kroonprinses Mary van Denemarken wordt beschermvrouw van de dierentuin van Kopenhagen. Ze neemt het patronaat over van prins Henri. De man van koningin Margrethe was vanaf 1972 tot aan zijn dood in februari vorig jaar beschermheer van een van de oudste dierentuinen van Europa.

Henri nam de functie destijds over van voormalig koning Frederik IV van Denemarken (1899-1972) en zo gaat de gezamenlijke geschiedenis tussen de dierentuin het Deense koninklijke familie nog veel verder terug.

De dierentuin werd in 1859 opgericht, ten westen van Paleis Frederiksberg. In de dierentuin van Kopenhagen leven tegenwoordig meer dan 4000 dieren, verdeeld over 200 verschillende soorten. In 2001 ontving de dierentuin twee olifanten van de Thaise koninklijke familie. En in 2006 kregen kroonprins Frederik en kroonprinses Mary vier Tasmaanse duivels (buideldier) van de Tasmaanse regering.

De dierentuin van Kopenhagen werkt aan de bevordering van de instandhouding van de natuur en draagt actief bij aan het wereldwijde werk om dieren en wildernis te behouden. In april opent de dierentuin een nieuw onderkomen voor twee panda’s die de Chinese president gaf tijdens een staatsbezoek aan China in 2014.