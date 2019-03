In Japan werd maandag de aardbeving en tsunami van acht jaar geleden herdacht. Bij de ceremonie in de hoofdstad Tokio waren net als vorig jaar prins Akishino en zijn vrouw prinses Kiko aanwezig.

Japan herdacht de meer dan 20.000 slachtoffers van de ramp met een moment van stilte, maar ook klokgelui. De vloedgolf overspoelde op 11 maart 2011 de noordoostkust van het land en veroorzaakte daarmee de grootste nucleaire ramp van de afgelopen 25 jaar.

Tijdens de herdenking, die maandag live op de Japanse televisie werd uitgezonden, sprak prins Akishino over de gestage en behoorlijke vooruitgang van de wederopbouw na de nucleaire ramp. De prins ging daarnaast in op het innige verdriet dat hij voelt bij de gedachte dat veel mensen nog niet naar huis kunnen terugkeren vanwege het hoge stralingsniveau in Fukushima. De prins noemde ook “de reputatieschade die wordt veroorzaakt door verkeerde informatie die hardnekkig blijft hangen in de sectoren landbouw, bosbouw en visserij”.

Dagelijks leven

“Het is belangrijk dat we ons allemaal blijven verenigen om de getroffenen nog vele jaren bij te kunnen staan, om ervoor te zorgen dat niemand die zich in een moeilijke situatie bevindt, achterblijft. En dat ieder van hen in staat zal zijn om zo snel mogelijk het dagelijks leven te hervatten”, aldus Akishino.

Tot en met 2017 woonden keizer Akihito en keizerin Michiko de landelijke herdenking bij. Vorig jaar vaardigde de keizer voor het eerst zijn tweede zoon Akishino en diens vrouw prinses Kiko af naar de ceremonie. De 85-jarige Akihito zal op 30 april aftreden en plaatsmaken voor zijn oudste zoon, kroonprins Naruhito.