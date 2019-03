Catherine bevond zich dinsdag weer tussen de baby’s en peuters. De hertogin van Cambridge ging langs bij een kindercentrum in het zuiden van Londen om met eigen ogen te zien wat het effect is van een programma voor jonge ouders. In het centrum sprak Catherine met ouders en begeleiders en maakte de tijd om met de aanwezige kleine kinderen te spelen.

Natuurlijk kwam ook Catherines kroost ter sprake. Zo vertelde de hertogin dat ze niets liever krijgt dan knuffels van haar kinderen, prins George (5), prinses Charlotte (3) en prins Louis (10 maanden). Ook zei Catherine dat haar jongste telg al door het huis hobbelt met een loopwagentje.

Vorige maand gaf de hertogin van Cambridge nog toe dat kleine kinderen haar al snel doen denken aan gezinsuitbreiding. Toen was het een vijf maanden oude baby in het Noord-Ierse Ballymena die Catherines hart deed smelten. Ze gaf de vader toe dat zijn zoontje haar deed denken aan een vierde kindje. “Hij is prachtig. Ik word er broeds van”, zei de hertogin. Toen de vader vroeg of ze inderdaad een groter gezin zou willen, moest Catherine lachen. “Ik denk dat William zich dan een beetje zorgen zou maken.”