Koningsdagconcert vindt plaats in theater Flint

Het jaarlijkse Koningsdagconcert wordt dit jaar op 15 april gehouden in theater Flint in Amersfoort. Naast koning Willem-Alexander en koningin Máxima is ook prinses Beatrix aanwezig. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag bekendgemaakt.

Het thema van het concert is dit jaar Alle stemmen gelden. Cappella Amsterdam, ZO! Gospel Choir, de meisjes van het Nationaal Kinderkoor en verschillende koren uit de regio zingen over levensgebeurtenissen als geboorte, dood, liefde en verlangen. Daarnaast komen ook artiesten als Paul de Munnik, Henk Neven en Nora Fischer op het podium. De dirigenten zijn Wilma ten Wolde en Daniel Reuss.

Het Koningsdagconcert wordt sinds 2014 georganiseerd in de gemeente waar de koninklijke familie Koningsdag viert. Het concert wordt zaterdagavond 27 april op NPO 2 uitgezonden.