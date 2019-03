Prinses Mabel zat dinsdag in het bankje van Nederland in de grote vergaderzaal van de Verenigde Naties bij de topbijeenkomst over het onderwerp ‘vrouwen aan de macht’. Mabel werd geflankeerd door premier Evelyn Weber-Croes van Aruba en de Arubaanse vertegenwoordiger bij de VN, Joselin Croes.

De bijeenkomst is onderdeel van de 63e vergadering van de commissie over de status van vrouwen (CSW). Aan het woord kwamen onder meer vrouwelijke presidenten en regeringsleiders, onder wie de presidenten van Estland, Litouwen, Trinidad en Kroatië en de premiers van IJsland en Nieuw-Zeeland.

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres zei maandag bij de openingsbijeenkomst zich met trots “feminist” te noemen. “Vrouwen moeten als gelijkwaardige deelnemers worden betrokken bij alle aspecten van de samenleving. Zo bouwen we een betere wereld.”

Mabel is woensdag bij een bijeenkomst waar gesproken over successen en tegenslagen bij het wereldwijd tegengaan van kindhuwelijken. Ook is de prinses als bestuursvoorzitter van Girls Not Brides op zoek naar een nieuwe CEO voor de koepelorganisatie, maakte ze maandag bekend.