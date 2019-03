Koningin Willem-Alexander heeft woensdagmorgen in de Balkonkamer van paleis Noordeinde de geloofsbrieven ontvangen van ambassadeur Samuel Tamba Musa van het West-Afrikaanse Sierra Leone. Deze kan nu ook in Nederland aan de slag nadat hij eind januari in Brussel al zijn aanstellingsbrief had aangeboden aan de Belgische koning Filip.

Tamba Musa is er daarmee overigens nog niet want president Julius Maada Bio heeft hem ook benoemd tot zijn ambassadeur in Frankrijk, Griekenland en Vaticaanstad en ook bij de Europese Unie heeft de diplomaat een volwaardig takenpakket gekregen.

De Afrikaanse ambassadeur die zijn residentie heeft in Brussel, werd voorafgaand aan zijn ontmoeting met koning Willem-Alexander opgehaald door Danny Hollestelle-Van Rooijen, sinds 1 januari Kamerheer in de provincie Zeeland. Samen reden ze in de door het hof beschikbaar gestelde koets naar het paleis.

Het begeleiden van nieuwe ambassadeurs op de dag dat ze hun geloofsbrieven aanbieden is een van de taken van Kamerheren. Voor Hollestelle was het de eerste keer en ze schreef meteen ook geschiedenis. Het was tevens de eerste keer dat een vrouwelijke Kamerheer deze taak volbracht.

De koning heeft inmiddels twee vrouwelijke Kamerheren. Ook in Overijssel is een vrouwelijke Kamerheer benoemd. Wellicht is het tijd om de traditionele benaming te moderniseren.