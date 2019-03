De nieuwe koning van Maleisië, sultan Abdullah, heeft woensdag op het Parlementsplein van Kuala Lumpur met groot ceremonieel president Moon Jae-in van Zuid-Korea ontvangen voor een staatsbezoek.

De Koreaanse president maakt een rondreis langs drie lidstaten van Asean, de organisatie van Zuid-Oost-Aziatische landen. Hij is al op staatsbezoek geweest in Brunei en reist vanuit Maleisië door naar Cambodja.

Voor de eind januari aangetreden Yang di-Pertuan Agong Adullah is de visite van Moon en zijn vrouw het eerste staatsbezoek van zijn koningschap. De koning is zelf alleen even op bezoek geweest bij de sultan van Brunei om de bijzondere banden met dat op het eiland Borneo aan Maleisië grenzende land en met de vorstenfamilie te bestendigen.

President Moon krijgt woensdagavond in het Istana Negara, het koninklijk paleis, een staatsbanket aangeboden. Het is voor het eerst in negen jaar dat een Koreaane president op staatsbezoek komt in Maleisië dat wordt gezien als een belangrijke handelspartner. Moon heeft woensdag ook een ontmoeting met de Maleisische premier Mahathir.