De Jordaanse koning Abdullah heeft woensdag in Washington zijn reeks besprekingen met Amerikaanse politieke leiders voortgezet. Dit keer was de koning te gast bij verschillende commissies in het Huis van Afgevaardigden, zoals de commissie die gaat over de strijdkrachten en de subcommissie voor het toekennen van hulp aan het buitenland.

Een dag eerder was Abdullah bij de tegenhangers van deze invloedrijke organen in de Senaat, waar hij zijn rondje vergaderingen afsloot met de senaatscommissie voor buitenlandse zaken. Hij bepleitte daar meer aandacht voor de moeilijke positie van Jordanië in het kruitvat Midden-Oosten. De koning riep ook op meer te doen om vrede, veiligheid en stabiliteit, aldus mededelingen van het Jordaanse hof.

De koning gelooft in persoonlijke diplomatie en stuurt niet zijn premier of ministers naar de Verenigde Staten om de stem van Jordanië te laten horen. Ook zijn in 1999 overleden vader koning Hoessein deed op deze manier zaken, ook in het Midden-Oosten zelf.