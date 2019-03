Het Belgische koningshuis is nog steeds niet klaar met het vieren van Internationale Vrouwendag. Ook op woensdag stonden de royals stil bij de dag, die vorige week vrijdag wereldwijd werd gevierd. Koningin Mathilde ontmoette vrouwen uit de provincie Luik in het Paleis van de Prins-bisschoppen in het hart van de provinciale hoofdstad.

De vrouw van koning Filip ging in gesprek met dames uit verschillende sectoren over de positie van de vrouw. Er werd stilgestaan bij uitdagingen en verwachtingen waarmee vrouwen te maken hebben. De ontmoeting werd georganiseerd door Hervé Jamar, de gouverneur van Luik.

Ook dinsdag vierde Mathilde Internationale Vrouwendag. Samen met haar echtgenoot lunchte ze met vrouwelijke professionals in het Kasteel van Laken.