Prins Carl Philip van Zweden bezoekt op 1 en 2 april de Hannover Messe, ’s werelds grootste industriële beurs. Elk jaar staat één land centraal en dit jaar is dat Zweden.

Zweden is partnerland op de handelsbeurs in Hannover. Het thema van het Zweedse partnerschap is Sweden Co-Lab. Co staat voor co-creatie en lab staat voor innovatie. Zweden presenteert zich daarmee als broedplaats. Doel van het initiatief is om de Zweedse industrie te helpen met export en om buitenlandse investeringen naar Zweden te bevorderen.

Het bezoek van prins Carl Philip begint op maandag 1 april met een kijkje in het Executive Lab, waarna hij een presentatie en een rondetafelgesprek bijwoont over digitalisering en de verbinding tussen diensten en fysieke producten. ’s Avonds bezoekt de zoon van de Zweedse koning de Nacht van de innovatie, een evenement waar ongeveer 2000 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, wetenschap en politiek bijeenkomen voor presentaties en lezingen. De dag wordt afgesloten met een diner, met Zweedse en Duitse start-ups.

Op dinsdag 2 april bezoekt Carl Philip de fabriek van Volkswagen in Wolfsburg, met vertegenwoordigers van Scania en andere Zweedse bedrijven. Na de lunch keert de prins terug naar de beurs voor een rondleiding langs de Zweedse bedrijven die op de beurs staan.

De Hannover Messe trekt jaarlijks zo’n 200.000 bezoekers en telt 6500 exposanten. Prins Constantijn, aanjager en ambassadeur van StartUp Delta, is ook een frequente bezoeker van de industriële beurs.