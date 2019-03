Een Thaise paleismedewerker is erin geslaagd in acht jaar tijd anderhalf miljoen euro (56 miljoen baht) te verduisteren uit een speciaal koninklijk fonds dat is bestemd om jaarlijks studiebeurzen te geven. Het anti-witwasbureau heeft deze week bij de vrouw en haar familieleden goederen en stukken grond in beslag genomen ter waarde van een half miljoen euro.

De verdachte vervalste handtekeningen van persoonlijke adviseurs van de koningen Bhumibol en Vajiralongkorn op cheques die ze uitschreef ten laste van de Ananda Mahidol stichting. Dat is een liefdadigheidsinstelling op naam van Bhumibols vroegtijdig overleden broer koning Ananda. Het geld dat de vrouw op die manier verkreeg werd onder familie en vrienden verdeeld, aldus het ‘Anti-Money Laundering Office.’

De medewerkster die op de financiële afdeling van het paleis werkte, wordt beschuldigd van valsemunterij, verduistering en andere gerelateerde strafbare feiten. Ze kan ook worden aangeklaagd voor majesteitsschennis, hetgeen in Thailand gebruikelijk is wanneer er sprake is van fraude waarbij de monarchie betrokken is. Daarvoor alleen al kan ze vijftien jaar gevangenisstraf krijgen.