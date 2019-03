Prins Bernhard heeft donderdag op de Jaap Edenbaan in Amsterdam zijn schaatsvaardigheden aangescherpt met het oog op De Hollandse 100. Die wordt zondag gehouden in en rond Thialf in Heerenveen: tien kilometer schaatsen en negentig kilometer wielrennen.

“Laatste training voor De Hollandse 100”, berichtte Bernhard vanaf de ijsbaan op Instagram. Op de bijgaande foto staat hij in starthouding klaar voor de vijfde editie van de inzamelingsactie voor onderzoek naar lymfeklierkanker. De prins kreeg zelf in 2013 de diagnose dat hij deze ziekte had en na zijn genezing is hij zich via de stichting Lymph & Co gaan inzetten voor de financiering van wetenschappelijk onderzoek.

Het sportieve evenement dat voor de tweede keer in Friesland wordt gehouden is één van de succesvolle manieren om geld in te zamelen. Bernhard en vrouw Annette schaatsen en fietsen zelf mee, en ook de zoons Samuel (14) en Benjamin, die deze week elf is geworden, hebben zich opgegeven. Ook moeder prinses Margriet en broer prins Pieter-Christiaan horen tot de deelnemers, terwijl prins Jaime en zus prinses Margarita financiële steun hebben gegeven.

Donderdagavond was er al 93 procent van het streefbedrag van 250.000 euro toegezegd.