Regen, kou en wind weerhielden koning Willem-Alexander er donderdag niet van af te reizen naar Kampen. Daar opende de koning de sluisdeuren waarmee het Reevediep in gebruik werd genomen.

Doordat Willem-Alexander de sluis openzette is de IJssel verbonden met het nieuwe Reevediep. De waterverbinding was nodig om de IJssel uitloopmogelijkheden te geven zodat Zwolle, Kampen en het achterland veilig zijn bij hoogwater. Na de wateroverlast in 1993 en 1995 is besloten om op 34 plekken in Nederland rivieren meer ruimte te geven. De ingebruikname van het Reevediep vormt de afronding van het project Ruimte voor de Rivier.

Op het bezoek van de koning aan Kampen kwam veel publiek af, onder wie veel schoolkinderen. “Is het mijn schuld als jullie allemaal verkouden zijn?”, vroeg Willem-Alexander lachend aan een schoolklas die hem opwachtte bij het verenigingsgebouw waar hij uitleg kreeg over het belang en de aanleg van het Reevediep. “Nee hoor”, concludeerde de koning, is te zien op een video van De Stentor. “Hele sterke kinderen hier.”