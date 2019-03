Prinses Margriet heeft de finales van de wereldkampioenschappen paracycling bijgewoond waar deelnemers zich konden kwalificeren voor de Paralympische spelen van Tokio in 2020. De prinses feliciteerde Caroline Groot, die de wereldtitel op de 500 meter pakte.

Ook heeft de prinses het paralympisch TeamNL begroet. Op de wereldkampioenschappen in Rio de Janeiro in 2018 veroverde de Nederlandse paracyclingselectie elf medailles, waaronder vijf keer goud.

Naast de finales woonde de prinses in het Omnisportcentrum in Apeldoorn ook een bijeenkomst bij van Grenzeloos actief. De organisatie zet zich in voor toegankelijk aanbod van sportgelegenheden voor mensen met een beperking. Het programma is een samenwerking van onder meer het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en NOC*NSF. Prinses Margriet heeft daarbij het eerste exemplaar van het vernieuwde Magazine Grenzeloos actief 2.0 in ontvangst genomen.