Het lijkt er niet op dat kroonprins Naruhito straks als keizer minder taken krijgt dan zijn vader Akihito. Mede gezien de gezondheidsproblemen van Naruhito’s vrouw Masako rees in Japan de vraag of de nieuwe keizer een ander takenpakket zou krijgen.

“Daar de nieuwe keizer een stuk jonger is, is besloten het stokje door te geven met de taken zoals die nu zijn”, zo maakte een medewerker van het agentschap van het Keizerlijke Huishouden tegenover persbureau Kyodo een einde aan de speculaties.

De discussie over het takenpakket van de nieuwe keizer werd niet alleen gevoerd vanwege Masako, die al jaren met een depressie kampt en zelden in het openbaar verscheen. Het aantal leden van de keizerlijke familie krimpt als gevolg van prinsessen die met burgers trouwen, maar de werklast van de keizer en zijn familie neemt alleen maar toe. “We kunnen niet ontkennen dat de familie het drukker heeft gekregen doordat ze meer benaderbaar is geworden”, stelt historicus Hideya Kawanishi. Hij stelt voor nog eens goed te kijken naar de taken en rol van de keizer.

Naruhito, die op 1 mei zijn vader opvolgt, zei rond zijn 59e verjaardag van plan te zijn de keizerlijke tradities netjes voort te zetten, maar ook open te staan voor veranderingen.