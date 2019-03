De Thai hebben enige aansporing nodig om warm te lopen voor de kroning van koning Vajiralongkorn. De militaire junta heeft deze week daarom aanwijzingen gegeven hoe de bevolking zich kan voorbereiden om deze belangrijke gebeurtenis op gepaste wijze te markeren.

Zo wordt de Thai aangeraden om ‘aanbiddingstafels’ te plaatsen op daarvoor geschikte plaatsen. Die moeten worden versierd met boeddhistische symbolen, portretten van de koning én een afbeelding van het splinternieuwe koninklijke embleem dat speciaal voor de gelegenheid is ontworpen.

De koning heeft zelf een hand gehad in het eindontwerp van het embleem dat de komende maanden overal in Thailand te zien zal zijn. Het land heeft een lange traditie van voor speciale gebeurtenissen ontworpen emblemen, die in feite worden gebruikt als logo voor het evenement.

Geel

Dat logo keert in veelvoud terug op souvenirs, vlaggen, herinneringsmunten en T-shirts. Op breekbare spullen mag het weer niet worden afgebeeld, want als bijvoorbeeld een kopje of bord breekt is dat een aantasting van de waardigheid van de koning.

De junta verwacht van de bevolking ook dat een klerenkast vol met gele shirts wordt aangeschaft, liefst met het nieuwe embleem. Vanaf april tot en met medio mei is iedereen aangeraden om geel te dragen ter ere van de nieuwe koning. Die is net als zijn vader koning Bhumibol op een maandag geboren en de daarmee geassocieerde kleur is geel.