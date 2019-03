Koning Jigme Khesar van Bhutan heeft een hoge onderscheiding van de Verenigde Naties in ontvangst mogen nemen. De vorst kreeg de Special Award of Recognition van UNDP, het ontwikkelingsprogramma van de VN.

De ‘drakenkoning’ werd onderscheiden voor zijn rol als voortrekker als het gaat om het verbeteren van het welzijn van de Bhutanese bevolking. Achim Steiner, hoofd van het ontwikkelingsprogramma van de VN, zocht de koning op om de bijbehorende glazen plaquette persoonlijk te overhandigen. “Het succes van Bhutan toont aan dat ambitieus beleid voor duurzame ontwikkeling in combinatie met betrokken en verlicht leiderschap bijzondere resultaten kan opleveren en het leven van mensen kan veranderen”, aldus Steiner. “De vooruitgang en stabiliteit in Bhutan zijn bewijs van de visie en het leiderschap van de koning en de regering.”

Drie prestaties van koning Jigme Khesar werden geroemd door de VN. In navolging van zijn vader koning Jigme Singye zet de 39-jarige vorst in op het verhogen van het bruto nationaal geluk van Bhutan. Daarnaast zorgde Jigme Khesar ervoor dat Bhutan het enige CO2-neutrale land ter wereld is. Ook werd de koning geprezen voor zijn ondersteuning van de verdere democratisering van zijn land.