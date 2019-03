Koningin Elizabeth is “diep bedroefd” na de aanslagen in het Nieuw-Zeelandse Christchurch. Bij de terroristische aanslagen op twee moskeeën kwamen zeker 49 mensen om. “Prins Philip en ik condoleren alle families en vrienden van degenen die het leven lieten”, zegt de Britse koningin in een verklaring.

“Ik wil ook eer bewijzen aan alle hulpdiensten en vrijwilligers die steun geven aan iedereen die gewond is geraakt”, vervolgt ze. “In deze tragische tijd zijn mijn gedachten en gebeden bij alle Nieuw-Zeelanders.”