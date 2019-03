Koning Willem-Alexander heeft vrijdagmiddag deels in de stromende regen vrijwilligerswerk gedaan bij kinderboerderij De Veenweide in Soest. Bekend terrein voor de koning. Als 6-jarige kwam hij er al eens en zijn ouders hebben begin jaren zeventig bijgedragen aan de totstandkoming. Oma koningin Juliana gaf in die tijd zelfs een bokje cadeau. “Het was leuk hier als vrijwilliger een bijdrage te kunnen leveren”, zei de koning.

Willem-Alexander nam, net als onder anderen zijn moeder prinses Beatrix en broer prins Constantijn eerder op de dag in Huizen, deel aan NL Doet. De vrijwilligersactie van het Oranje Fonds wordt sinds 2005 jaarlijks gehouden. Als beschermheer van het fonds is de koning een van de vaste deelnemers. “Het is belangrijk om een keer per jaar aandacht te vragen voor vrijwilligers”, aldus Willem-Alexander.

Koningin Máxima moest verstek laten gaan omdat ze herstelt van een kleine medische ingreep, zo liet de Rijksvoorlichtingsdienst eerder vrijdag weten. “Het gaat goed met haar. Echt goed, maar de dokter vond het beter dat ze even rust nam. U hoeft zich geen zorgen te maken”, vertelde de koning.

De koning stak de handen uit de mouwen in de Sprookjestuin van de kinderboerderij, die op initiatief van buurtbewoners wordt uitgebreid en vernieuwd. Zo komen er een waterput, zintuigenhoek, spiegelwand en heksenketel. Willem-Alexander sloeg onder meer palen rond de nieuwe paddenpoel en sjouwde daarna royaal met een kruiwagen zaagsel om tussen de moestuin paden aan te leggen. “Gelukkig was het niet al te warm en was er afkoelende regen”, merkte de koning bij vertrek op.