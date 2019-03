Koning Willem-Alexander werd vrijdag enthousiast onthaald tijdens zijn bezoek aan het Nationaal Geschiedenisonderwijscongres op Slot Loevestein in het Gelderse Poederoijen. Basisschoolleerlingen zongen de koning blij toe waarop hij ook wat handjes schudde.

Het congres werd georganiseerd vanwege het 60-jarig jubileum van de Vereniging van docenten Geschiedenis en staatsinrichting in Nederland (VGN). Willem-Alexander kwam voor deze gelegenheid langs en nam het eerste exemplaar van het jubileumnummer van het verenigingstijdschrift Kleio in ontvangst.

In Slot Loevestein gaat onder meer gesproken worden over de verhouding tussen docenten en leerlingen en over continuïteit en veranderingen binnen het geschiedenisonderwijs in de afgelopen zestig jaar.