Twee dagen voor aanvang van De Hollandse 100 heeft initiatiefnemer prins Bernhard het streefbedrag van 250.000 euro gehaald. Vrijdagavond stond de teller van het sportieve sponsorevenement al op 252.000 euro, bijeengebracht door ruim 6000 sponsors van de 530 deelnemers.

Zondag is het zover. In Thialf wordt in de ochtenduren 10 kilometer geschaatst, gevolgd door 90 kilometer wielrennen rond Heerenveen. De organisatie reageert verheugd op het halen van het streefbedrag. “Wat een eindsprint hebben jullie ingezet”, reageert de organisatie. “Dat belooft nog een heleboel voor de komende dagen, want wie weet gaan we die 300.000 euro ook nog redden voor de editie van 2019!”

Het geld gaat naar een vierjarig onderzoek van Marianne Bos aan het UMC Utrecht naar vaccins voor verschillende vormen van lymfklierkanker bij volwassenen en kinderen. Voor dit onderzoek werkt de groep uit het UMC Utrecht samen met onderzoekers uit het Prinses Máxima Centrum.

De Hollandse 100 beleeft zondag de vijfde editie. De stichting Lymph & Co van prins Bernhard organiseerde het evenement in 2015 voor het eerst om geld in te zamelen voor onderzoek naar lymfklierkanker.

Prins Bernhard en zijn vrouw prinses Annette hebben zich vrijdag ingezet voor een ánder goed doel. Zij poetsten in Huizen muziekinstrumenten op de nationale vrijwilligersdag NLDoet, samen met prinses Beatrix en prins Constantijn.