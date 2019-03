Ook Prins Charles is diep geschokt door de aanslagen in Nieuw-Zeeland waarbij zeker 49 mensen omkwamen. “Mijn vrouw en ik zijn vreselijk ontsteld door het nieuws van de barbaarse aanslagen op twee moskeeën in Christchurch die resulteerden in het wrede en tragische verlies van zoveel mensen”, zegt Charles in een verklaring. Koningin Elizabeth zei eerder al “diep bedroefd” te zijn.

“Het is niet te geloven dat velen gedood en gewond geraakt zijn bij hun gebedsplaats. Onze welgemeende deelneming aan alle familieleden en geliefden van hen die het leven lieten”, vervolgt de Brit. “Deze afgrijselijke gruweldaad is een aanval op iedereen die vrijheid van religie, tolerantie, medeleven en gemeenschap koestert.”

De royal is ervan overtuigd dat de terroristische aanvallen niet gaan zorgen voor verdeeldheid in het land. “Ik weet dat de mensen van Nieuw-Zeeland nooit haat en verdeling zullen laten zegevieren over de dingen die hun dierbaar zijn.” Charles laat daarnaast weten te denken aan en te bidden voor de families van de slachtoffers, de hulpdiensten, de mensen van Christchurch en alle Nieuw-Zeelanders.