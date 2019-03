De Japanse prins Hisahito heeft op de basisschool het belang van teamwerk geleerd. Dat staat in een essay dat hij schreef voor zijn overgang naar de middelbare school. Daar gaat de enige kleinzoon van keizer Akihito in april aan de slag.

De stralende prins Hisahito (12) kreeg vrijdag zijn einddiploma van de basisschool van de Ochanomizu Universiteit. Hij was opgetogen en bedankte wachtende journalisten voor hun felicitaties. “We denken dat hij een gelukkig en bevredigend schoolleven had terwijl hij gezegend was met uitstekende vrienden en leraren”, lieten zijn trotse ouders prins Akishino (Fumito) en prinses Kiko weten in een verklaring.

Het prinselijk paar was aanwezig bij de diploma-uitreiking. Na de troonswisseling eind april wordt de jonge Hisahito tweede in de lijn van troonopvolging en de enige in zijn generatie. Dat brengt een enorme druk met zich mee. Vooralsnog keek hij optimistisch naar het leven. “Ik ontdekte hoe belangrijk het is om dingen duidelijk uit te leggen door naar de presentaties van mijn vrienden te luisteren en discussies te voeren,” schreef hij in zijn werkstuk.

Prins Akishino en zijn vrouw breken met keizerlijke traditie door hun zoontje naar de middelbare school van de Ochanomizu Universiteit te sturen. Tot nu toe volgden leden van het keizershuis het schoolsysteem van de Gakushuin Universiteit.