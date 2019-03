Prins Bernhard vindt schaatsen in de regen minder vervelend dan schaatsen in de wind. Dat zei hij aan de vooravond van de vijfde editie van De Hollandse 100, die zondag in Heerenveen de vijfde editie beleeft.

De prins heeft vrijdag op de Jaap Edenbaan in Amsterdam nog even de schaatsen onder gebonden als training voor het schaats- en fietsevenement waarmee wordt ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek naar lymfeklierkanker. Maar de wind en regen die hij op de Jaap Edenbaan ondervond, blijven in schaatsstadion Thialf in Heerenveen achterwege. Fikse (tegen)wind is er hoogstens bij het wielrennen.

,,Fietsen is geen probleem”, meende Bernhard, al hoopte hij wel dat niet zo erg zou waaien als vorig jaar toen zelfs een deel van de route moest worden verlegd om de deelnemers aan De Hollandse 100 tegen zichzelf en de natuur te beschermen. Zaterdag speelde de wind de organisatie wel parten bij het opzetten van de start- en finish, met dranghekken en reclamemateriaal. ,,Als het hier niet zo hard waaide waren we er helemaal klaar voor”, luidde de verzuchting op Facebook.

Lymph & Co

Bernhard zette een aantal jaren geleden de stichting Lymph & Co op nadat hij genezen was verklaard van de ziekte die in 2013 bij hem werd vastgesteld. De Hollandse 100 – tien kilometer schaatsen, negentig kilometer wielrennen – werd bedacht als middel om op sportieve wijze geld in te zamelen. De deelnemers kunnen zich laten sponsoren en laten belonen voor afgelegde kilometers.

De Apeldoornse tak van de koninklijke familie is in wisselende samenstellingen steeds van de partij, met naast Bernhard een hoofdrol voor zijn moeder prinses Margriet en belangrijk ondersteunend werk van vader Pieter van Vollenhoven. Maar ook tal van coryfeeën doen mee, en dit jaar ook Olympisch schaatskampioen Carlijn Achtereekte.

Het streefbedrag van 250.000 is inmiddels al gehaald en de kans is groot dat ook de 300.000 euro wordt binnengehaald.